الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة في القطاع الصحي والتمكين الاقتصادي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزيرة التضامن الاجتماعي

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فعاليات حملة "رحلة 1000 كيلو متر" بمشاركة 21 عارضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و50 رائدة اجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صحة المرأة.

وتفقد المحافظ والوزيرة معرض منتجات الحرف اليدوية، وأشاد المحافظ بجودة منتجات العارضين، مؤكدًا دعم المحافظة لجميع المشروعات الصغير والمتوسطة، لافتًا إلى أنه تم تنظيم العديد من المعارض المجانية لأصحاب الحرف اليدوية على الشواطئ لتشجيعهم على عرض لمنتجاتهم.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة على كل الأصعدة وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، حيث حظيت المرأة بالعديد من المكتسبات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتمكين الاقتصادي.

المبادرات الصحية بالإسكندرية 

وأشار الشريف، إلى أن المبادرات الصحية التي تم تنفيذها لها عظيم الأثر على المرأة بالإسكندرية، ومن بين المبادرات: (المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي استفادت منها بالإسكندرية هذا العام ما يقرب من 327 ألف سيدة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين التي استفاد منها هذا العام ما يقرب من 19 ألف سيدة، وبالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وكذا مبادرة 100 يوم صحة).

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي؛ أوضح المحافظ أن الدولة المصرية دعمت المرأة من خلال عدة مبادرات؛ منها: مبادرة "مشروعك" التى مكنت أكثر من 260 سيدة بالإسكندرية من افتتاح مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل للسيدات خلال هذا العام بمؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال مديرية العمل بالإسكندرية.

وأبدى المحافظ سعادته باختيار وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لأورام عنق الرحم؛ لمحافظة الإسكندرية لتكون مدينة انطلاق حملة "رحلة 1000 كيلو متر" على مستوى الجمهورية، وأن يتم افتتاح أول عيادة لصحة المرأة على مستوى الجمهورية للكشف بالمجان، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة.

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محافظ الإسكندرية وزير التضامن الاجتماعي المعرض الخيري رحلة 1000 كيلو متر المشروعات الصغيرة المبادرات الصحية

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