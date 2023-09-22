5 ملايين زائر.. محافظة الإسكندرية تختتم الموسم الصيفى 2023

اختتم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بشاطئ ستانلي، الموسم الصيفي لشواطئ الإسكندرية 2023 في احتفالية نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

ورحب محافظ الإسكندرية بحضور الحفل، معبرًا عن سعادته بالانجاز الذي حققته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفي 2023، مشيدًا بالنجاح منقطع النظير والخدمات المتميزة التي تلقاها خمسة مليون و 700 ألف زائر للإسكندرية .

الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول

وأكد محافظ الإسكندرية، أننا نضع دائمًا نصب أعيننا كون الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوى الجمهورية، لذا استمرينا في توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا، كما وفرنا دخول الشواطئ العامة بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أغلى فئه للشواطئ السياحية 25 جنيهًا، مراعاة لارتفاع الأسعار الذي اجتاح العالم بأكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين، مضيفًا أننا خلقنا لأنفسنا تحدي هذا العام في بداية الموسم الصيفي، فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد.

قرارت حاسمة لمستأجري الشواطئ

كما تم وضع قرارات حاسمة بإلزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ، وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية، والتنبيه بالحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين على أعلى مستوى.

وخلال الاحتفال؛ كرم الشريف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والنائب السيد جمعة عضو جديد مجلس الشيوخ، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبد الرازق، درع شكر وتقدير لمحافظ الإسكندرية، موجهًا باسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشكر والامتنان على الدعم والرعاية والتحفيز وتذليل كافة العقبات لتخرج الإسكندرية بهذا الشكل اللائق أمام زوارها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ لشئون العلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، والقبطان علاء مسعد فتح الله عن مؤسسة فتح الله، ورؤساء الأحياء، والمديرى العموم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من الإعلامين.

محافظة الإسكندرية تختتم الموسم الصيفي

محافظة الإسكندرية تختتم الموسم الصيفي

محافظة الإسكندرية تختتم الموسم الصيفي

محافظة الإسكندرية تختتم الموسم الصيفي