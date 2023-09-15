الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مع انخفاض الإقبال.. "شواطئ الإسكندرية" تدعو المواطنين للاستمتاع بـ"الويك إند"

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

مع اقتراب الدراسة وانتهاء فصل الصيف، شهدت شواطئ الإسكندرية في العطلة الأسبوعية اليوم الجمعة انخفاض في نسب الإشغال بالقطاعين الشرقي والغربي، مع استقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن درجة حرارة الجو اليوم 30 درجة مئوية، ونسب الإشغال حتى الآن في القطاع الشرقي الذي يبدأ من أبو قير حتى الأنفوشي لم تتعدى 20%، أما نسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربي والذي يبدأ من المكس حتى أبو تلات لم تتعدى 15%.

الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية

ودعت إدارة مصايف الإسكندرية مواطني وأهل المحافظة للاستمتاع بقضاء يوم ممتع على الشواطئ مع الأسرة والأصدقاء قبل عودة المدارس.

رفع الراية الخضراء شرقًا والصفراء غربًا
 

وقالت الإدارة إن شواطئ القطاع الشرقي رفعت اليوم الرايات الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع  الغربي الرايات الصفراء، ما يعني توخى الحذر عند نزول البحر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.  

عدم السماح بفرض الإكراميات على شواطئ الإسكندرية

وشددت "مصايف الإسكندرية" على عدم السماح بفرض أي إكراميات على الشواطئ، والاتصال بأرقام الإدارة المتواجدة على بوابات الشواطئ في حال تعرض أي شخص للابتزاز أو فرض إكرامية بالإكراه أو أي مشكلة، مشيرة إلى أن دورات المياه وغرف خلع الملابس مجانا، وأن سعر تذكرة الدخول يشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

تعليمات للمواطنين للحفاظ على آداب الشاطئ 

 ونوهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على عدة تعليمات للمواطنين للحفاظ على الشواطئ وآدابه وهي:

-عدم إلقاء مخلفات فى البحر.
- الحافظ على نظافة الشاطئ.
- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق.
- منع شرب الكحوليات.
- الاستمتاع بالشاطئ دون انتهاك خصوصية الغير من رواد الشاطئ. 

فصل الصيف شواطئ الإسكندرية الراية الخضراء مصايف الإسكندرية الويك إند

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