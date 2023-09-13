الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقرار الطقس بعد العاصفة دانيال.. وإقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في حالة الطقس بالمدينة الساحلية بعد يومين من اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع منسوب البحر ونشاط في الرياح المحملة بالأتربة الذي تسببت به العاصفة دانيال.

استقرار حالة البحر بالإسكندرية

ورصد "الدستور" اليوم، إقبال المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالأجواء الصيفية عقب استقرار حالة الطقس، وعودة ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهدت شواطئ عروس المتوسط نسب إشغال متوسطة من أهالي المدينة الذين يتمتعون بالبحر في شهر سبتمبر.

وكانت أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أمس، انخفاض نسب الإشغال بالتزامن مع العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية، مع استقرار حالة البحر والأمواج بكافة الشواطئ.

ونوهت مصايف الإسكندرية بالالتزام بإرشادات ونصائح أفراد الإنقاذ فى حالة أى تغييرات جوية قد تطرأ على حالة الجو حفاظًا على حياة المواطنين.

استعدادات محافظة الإسكندرية للعاصفة دانيال

وكانت قد رفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تأثرًا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

تحذيرات للمواطنين

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ‏واتباع عدد من التعليمات للحفاظ على سلامتهم وهى: توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
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