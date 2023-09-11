الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

العاصفة دانيال بالإسكندرية
العاصفة دانيال بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحى، وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تأثرًا بـ الإعصار دانيال القادم من ليبيا.

ومن المتوقع اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين أن تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

متابعة لحظية بغرف الأزمات والطوارئ 

وأكد اللواء محمد الشريف المتابعة اللحظية من داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

محاذير للمواطنين لسلامتهم خلال العاصفة دانيال 

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة 

وأعلنت المحافظة عن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بالإسكندرية وهي:

-غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

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