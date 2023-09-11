"صرف صحى الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار المبكرة

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

نشاط حركة الرياح وأمطار رعدية

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه بناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اعتبارًا من اليوم أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية، تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40- 50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة مساء اليوم أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا.

وأضاف أن اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء من المتوقع أن تزيد كمية الأمطار لتكون أمطارًا متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.

توقف الإجازات وبدل الراحات

وأوضح نافع أن بناءً على ذلك توقفت الإجازات وبدل الراحات للعاملين اعتبارًا من صباح اليوم، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جهازية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وانتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة، ويراعي تغيير الورديات في مكان التمركز، ويتم تفريغ بيارات محطة الرفع أولًا بأول، وتتم المتابعة مع غرفة العمليات بأي مستجدات.

غرفة طوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.