الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ختام ورشة عمل "التعرف على تكنولوجيات المعالجة" بـ"صرف الإسكندرية"

ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية

اختتمت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ورشة العمل التي استمرت على مدار 3 أيام حول "التعرف على تكنولوجيا المعالجة ASR&SB" تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والقليوبية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.

وتم التعرف على تكنولوجيا المعالجة "ASR&SBR" من حيث عمليات المعالجة ومميزاتها ومقارنة من ناحية OPEx&cAPX وبيان الأعطال tr. shooting وطرق الفك والتركيب لجميع مكونات المحطة والتشغيل القياسي والصيانة ومنظومة الاسكادا والـPLc.

توطين التكنولوجيا الحديثة 

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية ورش العمل بالتعاون مع القابضة وبحضور الشركات الشقيقة في تبادل خبرات العمل وتوحيد إجراءاته، موضحًا أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى تُدير استثمارات كبيرة لذا فإن التدريب ورفع القدرات أحد أهم المحاور التي يتم الإعتماد عليها لإدارة تلك الأصول.

وأشار إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ظل تحديات عديدة في هذا المجال، لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخ في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

إعداد كوادر علمية وفنية

وقال دكتور حسام الشربيني رئيس قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن ورشة العمل تنقل خبرات تكنولوجيات عمليات المعالجة لإعداد كوادر علمية وفنية لتشغيل وصيانة محطات المعالجة للحفاظ علي الأصول وضمان استدامة كفاءة التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة سواء للصرف الآمن علي المجاري المائية أو إعادة الإستخدام.

وتضمنت الورشة التدريب النظري بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية وجانب من التدريب العملي والميداني بزيارة لمحطتي معالجة المعمورة، ومعالجة خورشيد، وبحضور المهندس أحمد هريدي، والمهندسحازم محمد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
ورشة عمل بصرف الإسكندرية
شركة الصرف الصحي القابضة لمياة الشرب توطين التكنولوجيا الحديثة كوادر علمية وفنية صرف الاسكندرية

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