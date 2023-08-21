"صرف صحى الإسكندرية" تُكثف جهود التوعية بقرى "حياة كريمة"

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملات توعية بمدرسة الحى الثانى، بمركز ومدينة برج العرب، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة اليهم.

وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد على دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين، وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك علي تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

كما قدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عددا من ندوات التوعية للأطفال من خلال القصص والألعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.

صرف صحى الاسكندرية تكثف التوعية بقرى حياة كريمة

صرف صحى الاسكندرية تكثف التوعية بقرى حياة كريمة