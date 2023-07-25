الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تستضيف ورشة عمل تنفيذ خطة تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة

ورشة عمل شركة الصرف
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

افتتح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورشة عمل تحليل المخاطر لعملية حركة السيارات المنعقدة في الفترة من 24 يوليو حتى 27 يوليو الجاري.

وذلك لعمل تحليل للمخاطر، والخروج بإجراءات عمل موحدة وإجراءات داعمة للنزاهة تعمل على سد الثغرات وتطوير آليات العمل لعملية حركة وصيانة السيارات، وذلك بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، الأقصر، كفر الشيخ.

- الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023، وبناءً على توجه إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة في توحيد إجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة تقي الشركات من مخاطر الفساد.

وأكد اللواء محمود نافع، على أهمية الورشة والتى تهدف إلى تحليل المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية ومؤشرات الأداء لعمليات دعم النزاهة الخاصة بعملية حركة السيارات بالشركات التابعة، لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم حركة السيارات ورفع كفاءتها واستهلاك الوقود، مما يوفر مبالغ مالية كبيرة.

وأشار إسلام فاروق مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه سيتم عرض الإجراءات المتبعة حاليًا في الشركات لعملية حركة السيارات وتحليل مخاطر تلك الإجراءات ثم توحيد تلك الإجراءات وعمل إجراءات محكمة داعمة للنزاهة تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة يتبعها خطة تنفيذية لتنفيذ دليل الإجراءات الداعمة للنزاهة.

وكانت قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، تفعيل منظومة الدفع الالكتروني للمديونيات المستحقة لدى المتعاملين مع الشركة.

وأوضح "نافع"، وجود عدة منافذ للدفع الإلكتروني من خلال خدمة فوري أو بطاقات الدفع الالكتروني فيزا وماستركارد بخلاف خدمات شبكة ميزة سواء محفظة إلكترونية أو كروت مسبقة الدفع، وذلك للخدمات التي تقدمها الشركة من صرف صناعي وعينات معامل وتراخيص عقارية وصناعية وكسح تجاري وتواصيل وتعديات.

ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشة عمل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ورشه عمل تحليل المخاطر لعملية حركة السيارات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إجراءات داعمة للنزاهة شركات مياه الشرب

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