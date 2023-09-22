الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ناشد اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمالِ مسيرةِ الإنجازاتِ في القطاعِ الصناعي.

وأكد اتحاد الصناعات المصرية، في بيان صادر عنه  اليوم الجمعة، تأييده الكامل لترشح الرئيس لاستكمال جهوده الحثيثة في القطاع الصناعي تجاهَ التنمية البشرية وبناءِ الإنسان، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إضافةً إلى تشجيعِ المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغْ الأثرِ على الاقتصادِ الوطني  في ضَوءِ الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسيرِ ورفعِ كفاءةِ أداءِ  القطاعِ الصناعي.

تحاد الصناعات المصرية يناشد الرئيس السيسي الترشح فترة رئاسية جديدة القطاع الصناعي استكمال مسيرة الانجازات

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