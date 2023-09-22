اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ناشد اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمالِ مسيرةِ الإنجازاتِ في القطاعِ الصناعي.

وأكد اتحاد الصناعات المصرية، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، تأييده الكامل لترشح الرئيس لاستكمال جهوده الحثيثة في القطاع الصناعي تجاهَ التنمية البشرية وبناءِ الإنسان، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إضافةً إلى تشجيعِ المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغْ الأثرِ على الاقتصادِ الوطني في ضَوءِ الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسيرِ ورفعِ كفاءةِ أداءِ القطاعِ الصناعي.