الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نقيب الفنانين التشكيليين: الرئيس السيسى حقق إنجازات كبيرة وطفرة حقيقية فى مصر

صفية القباني، نقيب
صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين

قالت صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، إنه لا بد من استكمال ما بدأناه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه حقق إنجازات كبيرة وطفرة حقيقية في مصر، إضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم كله، واستكمال المشروعات التي بدأناها.

 الرئيس السيسى قدم توجيهات مباشرة بزيادة المعاشات للفنانين التشكيليين

وأضافت صفية القباني، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي قدم توجيهات مباشرة بزيادة المعاشات للفنانين التشكيليين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، معقبة "هناك أمل أن يتم صرف معاش جيد وآدمي في عهد الرئيس السيسي".

وأشارت نقيب الفنانين التشكيليين، إلى أن النقابة تهتم بخدمة المجتمع من خلال الجمعيات العمومية، مشيدة بالمشروعات والإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي، إضافة إلى أن هناك تحالف مجتمع مدني غير عادي لمساعدة المصريين، وهذا الأمر وصل لـ 25 مليون مواطن، بجانب ارتفاع المعاشات والعلاوات الاستثنائية.

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