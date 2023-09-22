رئيس حزب مصر بلدي: الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع والمواطنين (فيديو)

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، إن دور الأحزاب في المرحلة المقبلة يتمثل في تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس يشعر بنبض الشارع والمواطنين.

وأضاف “عبد الباري” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الحزب قام بعمل غرف عمليات في كل المحافظات لإدارة العملية الانتخابية بدءً من عقد لقاءات ومؤتمرات لتوعية المواطنين، وتوضيح الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي، وخاصة الإنجاز الأمني.

مصر مستقرة وأمنة بفضل الرئيس السيسي

ولفت رئيس حزب مصر بلدي، إلى أن مصر مستقرة وأمنة بفضل الرئيس السيسي، وجهود القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن الإنجازات مرئية للجميع في كل المجالات والمحاور سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بدءً من قناة السويس، وشبكة الطرق، والبنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، إقامة وتطوير مستشفيات، وغيرهما.

ونوه رئيس حزب مصر بلدي إلى أن الأحزاب السياسية لم يسبق لها من قبل الدعوة إلى حضور الافتتاحات إلا في عهد الرئيس السيسي، موضحًا أنه في جميع الافتتاحات والإنجازات التي يقوم الرئيس السيسي يتم دعوة رؤساء الأحزاب وجلوسهم في المقعد الخلفي له مباشرة.