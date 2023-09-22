الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الحركة الوطنية: استمرار الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة مطلب مُلح

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي

قال اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة شيء لا بد منه، وموقف الحزب يأتي استكمالًا لموقف الحزب الرسمي، وأعلنا عنه مبكرًا، وهذا الموقف أثبت من قبل في تاريخ قديم.

 المشروعات القومية الكبرى تمكنت من مواجهة التحديات والأزمات العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المشروعات القومية الكبرى تمكنت من مواجهة التحديات والأزمات العالمية الكبرى، والتي مكنت مصر من حجز مكانة متميزة للدولة على الصعيد الدولي، وهذا يجعل استمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة مطلبًا مُلحًا.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية أن الرئيس السيسي لا بد له من استكمال المشروعات التي بدأها، ولا يمكن لشخص آخر أن يستكمل هذه المشروعات، معقبًا: "الرئيس السيسي هو أدرى بما قام به، ويمكنه استكماله بمنتهى السهولة، عن أي شخص جديد يمكن اختياره، ولا يمكن أن نقوم بأي تجارب حاليًا". 

"حياة كريمة" قدمت تغييرات جذرية في حياة المواطن الريفي

ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي قدمت تغييرات جذرية في حياة المواطن الريفي، مردفًا: "كل حاجه إيجابية انعكست على مستوى معيشة الأسرة في الريف". 

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