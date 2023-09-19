حزب السادات الديمقراطي: لن ندخر جهدًا فى دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبحسب بيان للحزب فإن القرار جاء “إيمانًا من الحزب بجهود الرئيس السيسي على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، واستكمال تحقيق المشروعات القومية وغيرها من مسارات تتوافق تمامًا مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه”.

وقال النائب عفت السادات رئيس الحزب إن “حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدًا فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي”.