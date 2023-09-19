الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حزب السادات الديمقراطي: لن ندخر جهدًا فى دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبحسب بيان للحزب فإن القرار جاء “إيمانًا من الحزب بجهود الرئيس السيسي على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، واستكمال تحقيق المشروعات القومية وغيرها من مسارات تتوافق تمامًا مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه”.

وقال النائب عفت السادات رئيس الحزب إن “حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدًا فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

حزب السادات الديمقراطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

إعلام المغرب يشيد بإعادة فتح "المقاولون العرب" للطرق المتضررة من الزلزال

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟