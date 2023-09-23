بعد صدور كتاب عن سيرته.. نصائح إيلون ماسك لحياة سعيدة

نشر مؤخرًا كاتب السير الذاتية والتر إيزاكسون كتابًا عن سيرة مؤسس منصة "X" "تويتر سابقًا" بعنوان "إيلون ماسك"، وحقق الكتاب نجاحًا كبيرًا ومبيعات مرتفعة بعد أيام من صدوره.

سواء كنت تحب إيلون ماسك أو لا تحبه، فربما تعتمد الإجابة على ما تشعر به تجاه منصته، ولكن من الصعب عدم احترام أخلاقيات عمله، واستعداده للتفكير بشكل مختلف، وقدرته على تحقيق الأهداف الضخمة.

هنا بعض نصائح الرجل الأغنى في العالم، والتي نشرها موقع INC.

اربط نفسك بمهمة

يقول ماسك: لا تربط نفسك بشخص أو مكان أو منظمة، اربط نفسك بمهمة، أو دعوة، أو غرض، هذه هي الطريقة التي تحافظ بها على قوتك وسلامك، إذا كنت رائد أعمال وهدفك هو مساعدة الأشخاص على عيش حياة أكثر صحة ولياقة، فقد يكون ربط نفسك بمنصة معينة أو طريقة توصيل معينة أمرًا مقيدًا، كن مرنًا وتكيف مع احتياجات الأشخاص الذين تخدمهم، وعلى الأرجح ستنجز مهمتك، ما تريد تحقيقه هو ما يهم، أين ومع من تحاول تحقيق ذلك يدعم هدفك الأساسي ولا يحدده.

نصائح في القيادة

يقول ماسك: لا تحاول أن تكون قائدًا من أجل أن تكون قائدًا، في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين تريدهم قادة هم الأشخاص الذين لا يريدون أن يكونوا كذلك.

وهو في ذلك يتفق مع ستيف جوبز الذي قال: هل تعرف من هم أفضل المديرين؟ إنهم الأفراد العظماء الذين لا يريدون أبدًا أن يصبحوا مديرين، لكنهم قرروا أن يصبحوا مديرين؛ لأنه لن يتمكن أي شخص آخر من القيام بذلك.

وفقًا لماسك، فإن المفتاح هو التركيز على الوظيفة التي أمامك، والثقة في أن الأداء الزائد في هذه الوظيفة سيعزز حياتك المهنية أو عملك، كن قائدًا إذا أردت خدمة الناس، كن قائدًا إذا كان بإمكانك تبني فكرة أن نجاحك يأتي من رؤية الآخرين ينجحون لكن لا تطمح إلى منصب قيادي لمجرد أنك تعتقد أنه ينبغي عليك ذلك.

أهمية المخاطرة

في خطاب التخرج لعام 2014، قال ماسك للخريجين: الآن هو الوقت المناسب لتحمل المخاطر، كلما تقدمت في السن زادت التزاماتك، وبمجرد أن يكون لديك عائلة، يصبح من الصعب جدًا القيام بأشياء قد لا تنجح.

والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك، قبل أن يكون لديك تلك الالتزامات، أود أن أشجعك على المخاطرة الآن والقيام بشيء جريء؛ لن تندم على ذلك.

باختصار، الخطر الحقيقي يكمن في عدم محاولة القيام بشيء جريء، والندم على ذلك لاحقًا، خاصة إذا فات الأوان.