رسميًا.. يوليان ناجلسمان مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يوليان ناجلسمان مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا الأول، خلفًا للمقال هانز فليك.

وكان الاتحاد الألماني قد أقال فليك من تدريب المنتخب بعد الخسارة الثقيلة أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ناجلسمان وقع عقدًا لتدريب المنتخب الأول حتى يورو 2024 بألمانيا.

إجماع على تعيين ناجلسمان

وبحسب بيان الاتحاد، فإن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على تعيين ناجلسمان البالغ من العمر 36 عامًا، المدير الفني الثاني عشر في تاريخ المنتخب.

وقال ناجلسمان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني:""لدينا بطولة أوروبية في بلدنا. هذا شيء خاص - شيء يحدث كل بضعة عقود، أُخضع كل شيء لحقيقة إقامة بطولة رائعة في بلد عظيم".

وأضاف:" لدي رغبة كبيرة في المشاركة في هذا التحدي.. سنكون مجموعة متماسكة العام المقبل".

وكان ناجلسمان قد أُقيل من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، ليخلفه توماس توخيل.

وسيذهب ناجلسمان رفقة المنتخب الألماني في جولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسيتنافسون ضد الدولة المضيفة لكأس العالم المقبلة.

كما سيلعب منتخب ألمانيا ضد الفائز بالكأس الذهبية المكسيك يوم 17 أكتوبر، وفي 21 نوفمبر سيواجه المنتخب الألماني نظيره النمساوي في فيينا في المباراة الدولية الأخيرة قبل انطلاق عام البطولة الأوروبية.

يُذكر أن منتخب ألمانيا ودع بطولة كأس العالم 2022 بقطر، من دور المجموعات، في مجموعة ضمت منتخبات إسبانيا، اليابان، وكوستاريكا.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ في 84 مباراة، حقق خلالها 60 انتصارًا، و14 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم، وخلال هذه المباريات سجل لاعبو بايرن ميونخ 255 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا.

ناجلسمان بدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد في نادي ميونخ 1860 تحت 17 عامًا في الفترة بين صيف 2008 وصيف 2010 مع المدرب تشافير زيمبرود وتولى نفس المنصب مع ماركو كورز بين صيف 2010 وشتاء 2012، ثم تولى نفس المنصب للفريق الأول بفريق هوفنهايم في يناير 2013 وحتى صيف العام نفسه ثم انتقل لتولي منصب المدير الفني لفريق تحت 19 عامًا بالنادي بين صيف 2013 وفبراير 2016 ثم تولى تدريب الفريق الأول بالنادي حتى 30 يونيو 2019 ورجل لتولي تدريب لايبزيج وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونج وقضى مع الفريق عامين.