بيلد: ناجلسمان مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2026

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، من تولي تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وتولى ناجلسمان مسؤولية تدريب فريق بايرن ميونخ في يوليو 2021، وتمت إقالته في مارس 2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن يوليان ناجلسمان بات على وشك تولي تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وأقال الاتحاد الألماني هانز فليك من منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا بعد خسارته أمام منتخب اليابان في مباراة ودية ضمن لقاءات معسكر سبتمبر الدولي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأفادت بيلد أن الاتحاد الألماني توصل لاتفاق مع ناجلسمان لتولي تدريب منتخب ألمانيا حتى بطولة يورو 2024، مشيرة إلى أن مازال هناك بعض التفاصيل الأخيرة تفصله عن تولي المهمة بشكل رسمي.

400 ألف يورو راتباً شهرياً

وأكدت الصحيفة أن ناجلسمان سيحصل على راتب شهري قدره 400 ألف يورو.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ في 84 مباراة، حقق خلالها 60 انتصارًا، و14 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم، وخلال هذه المباريات سجل لاعبو بايرن ميونخ 255 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا.

ناجلسمان بدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد في نادي ميونخ 1860 تحت 17 عامًا في الفترة بين صيف 2008 وصيف 2010 مع المدرب تشافير زيمبرود وتولى نفس المنصب مع ماركو كورز بين صيف 2010 وشتاء 2012، ثم تولى نفس المنصب للفريق الأول بفريق هوفنهايم في يناير 2013 وحتى صيف العام نفسه ثم انتقل لتولي منصب المدير الفني لفريق تحت 19 عامًا بالنادي بين صيف 2013 وفبراير 2016 ثم تولى تدريب الفريق الأول بالنادي حتى 30 يونيو 2019 ورجل لتولي تدريب لايبزيج وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونج وقضى مع الفريق عامين.