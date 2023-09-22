قطاع الفنون التشكيلية ينعى الفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة وليد قانوش، الفنان والناقد الكبير عزالدين نجيب الذي رحل عنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وتقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، في مسجد جمال الدين الافغاني، بميدان الجامع بمصر الجديدة.

فقد لقامة كبيرة وصاحبة تاريخ من العطاء العظيم

كتب محمد الطويل، مدير عام العلاقات العامة بالقطاع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع العاملين بقطاع الفنون التشكيلية يعزي الدكتور وليد قانوش أسرة الفنان القدير وجموع الفنانين التشكيليين في هذا الفقد لقامة كبيرة وصاحبة تاريخ من العطاء العظيم في الفن والنقد والحراك التشكيلي والوطني يمتد لأكثر من نصف قرن ناضل خلالها الأستاذ النبيل على دروب متعددة مبتغيا حب الوطن ورفعة الفن لا يشغله سوى الواجب والرسالة. للفقيد الغالي الرحمة ولكل تلامذته ومحبيه وأسرته الصبر والسلوان.

نبذة عن الفنان الراحل عز الدين نجيب

ويعد عز الدين نجيب واحدًا من أبرز النقاد والفنانين التشكيليين في مصر، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلي 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

وكان عضوا مؤسسا بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضوا مؤسسا وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

فضلا عن الفن التشكيلي، كان للراحل كتابات في القصة القصيرة، إذ بدأ نشر كتاباته القصصية بالصحف والمجلات عام 1958، مثل جريدة المساء ومجلة "الشهر" ثم توالت إبداعاته القصصية التي تناولها كبار النقاد بالتحليل.

مؤلفاته النقدية

أما عن مؤلفاته النقدية فضمت “فجر التصوير المصري الحديث 1985 عن ”دار المستقبل العربي"، و"التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر" 1997 عن المجلس الأعلى للثقافة، و"موسوعة الفنون التشكيلية" (3 أجزاء) عن “دار نهضة مصر” 2008، و"الأنامل الذهبية" عن “دار نهضة مصر” 2009، و"ستائر الضوء" 1996 “عن العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة”، و"فنانون وشهداء" 2000 عن “مركز القاهرة دراسات حقوق الانسان”، و"التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر" عن “المجلس الأعلى للثقافة”، 1997، و"أنشودة الحجر" 1999 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"الابداع والثورة" عن قصور الثقافة.