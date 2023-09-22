برلماني: مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استحقاقا دستوريا مهما لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له اليوم، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الاستعدادات لماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 يعكس حرصها على تحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة عملية انتخابية بكل شفافية ونزاهة، مؤكدا على أهمية الاصطفاف من أجل الخروج بانتخابات تليق بالدولة المصرية.

الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين

وثمن عضو مجلس النواب، موقف الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيدها بأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن ذلك جاء بمثابة رد كاف على أعداء الوطن الذين يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وأوضح النائب عيد حماد، أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة مهمة من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع، لافتا أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد على نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم.

وكان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قال تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات لكى تعلن عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية وهي الانتخابات الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والانتخابات الثالثة التي تشهدها البلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الأربعاء الماضي بقاعة المؤتمرات والندوات بمدينة نصر، أن كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات و اختيار الرئيس الذي يمثله من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة.