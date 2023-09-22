منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية: نستهدف تقديم خدمات مباشرة لأهالي القرى (فيديو)

أوضح محمد جمال المنسق العام للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية، أن مبادرة "أنت الحياة"، التي تنفذها المؤسسة بمركز القنطرة غرب بالمحافظة، تعد أحد أكبر المبادرات التي تقدمها المؤسسة للأهالي بالمحافظات.

وأكد أن المبادرة استمرت على مدار 6 أيام من 17 إلى 22 سبتمبر، بمشاركة 11 جهة ووزارة، بينها قوافل طبية شاركت فيها وزارة الصحة وجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيف طوال أيام المبادرة، كما تم تنظيم فعالية خاصة لسداد ديون الغارمين، وشارك المجلس القومي للمرأة بندوات توعوية للسيدات والشباب، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حرفية للأعمال اليدوية.

وأشار في حديثه لـ "الدستور" إلى مشاركة وزارة الثقافة بعدة أنشطة خلال فعاليات المبادرة، أهمها معرض للكتاب وورش حكايات ورسم للأطفال، بجانب دور صندوق مكافحة الإدمان وتنظيم ندوات توعوية للشباب خلال فعاليات المبادرة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقوافل مجانية لمحو الأمية.

من اعمال المبادرة

مبادرة شاملة

وفي السياق، أكد منسق المبادرة الرئاسية بالإسماعيلية، أن المبادرة تسهل للمواطنين إجراءات إصدار بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، مما يجعلها مبادرة شاملة تستهدف كل الفئات المجتمعية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المواطن المصري بكل الطرق، رداً للجميل علي مساندة المصريين لوطنهم في كل الفترات، وتأسيس حياة كريمة حقيقية للأهالي بالقري.

وأشار منسق حياة كريمة بالإسماعيلية أن كل هذه الفاعليات تستهدف تقديم خدمات مباشرة للأهالي في قري مركز القنطرة غرب، وتحقيق أكبر قدر من الإستفادة لكل المتقدمين للحصول علي خدمات هذه المبادرة بشكل مجاني.

عن المبادرة

وانطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لمدة 6 أيام، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة وتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.