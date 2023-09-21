الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تسلم 68 كرسيا متحركا لذوي الهمم فى الإسماعيلية

ذوي الهمم
ذوي الهمم

تواصل مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الخميس إطلاق فعاليات مبادرة "خُطى" لتوزيع 68 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك سعيا لتوفير فرصة حياة جديدة لذوي الهمم ومواصلة الحياة بشكل طبيعي.

أهداف المبادرة 

وتستهدف مبادرة "خُطى" دعم الأشخاص من ذوي الهمم وتوفير عدد 1000 كرسي متحرك، فضلًا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) لتنطلق بعد ذلك في باقي محافظات الجمهورية بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة بتوفير كافة أشكال الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتماشيًا مع خطة الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ومساعدتهم في خدمة أنفسهم بأنفسهم وكذلك لتسهيل إمكانية عملهم.

مصر حياة كريمه الإسماعيلية خطى أنت الحياة

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