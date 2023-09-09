السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تشارك بأنشطة متنوعة في أسبوع شباب الجامعات

شباب الجامعات
شباب الجامعات

تشارك مؤسسة "حياة كريمة" في أسبوع شباب الجامعات (الثالث عشر)، الذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جمهورية جديدة – حلم وطن"، وذلك من أجل تعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي حياة كريمة وإثراء الطلاب ببعض المهارات الأساسية والموضوعات الحياتية، وذلك خلال الفترة (8-14)سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك استمرار لدورها الريادي في محور بناء الإنسان وفي إطار اهتمامها بالشباب من خلال التوعية بقيم التطوع والمواطنة.

فعاليات المؤسسة

تتضمن مشاركة المؤسسة تنظيم مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والاجتماعية والجوالة، حيث تشارك بتنظيم ماراثون بالتعاون مع كايرو رانرز، فضلًا عن الأنشطة الخاصة في التعريف بحياة كريمة من خلال تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة إلى عرض فيديوهات حول الجهود المختلفة لمؤسسة حياة كريمة. كما تجهز المؤسسة مسرح حياة كريمة، وتستضيف بعض سفراء حياة كريمة والشخصيات العامة.

وتعقد المؤسسة ورش عمل حول تطوير المهارات الشخصية للشباب، ومناقشة التحديات الاقتصادية. كما يشارك الفريق الطبي بالمؤسسة في التوعية بفصيلة الدم.

دعم انساني

فيما تستعد المؤسسة في تلقي بيانات الحالات الإنسانية  وتقديم الدعم للأشخاص من ذوي الهمم.  وتتيح المؤسسة جمع وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج فاليو التدريبي، فضلًا عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين الانضمام لمبادرة "راجعين نتعلم".

جديرًا بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يهدف إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

جديرًا بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يهدف إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

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