الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "راجعين نتعلّم" لتوفير المستلزمات الدراسية لـ27 ألف طالب

جريدة الدستور

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "راجعين نتعلّم"، والتي تستهدف توفير المستلزمات الدراسية ودفع المصروفات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك للعام الثاني على التوالي، واستعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتخفيفًا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وتستهدف المبادرة توفير كافة المستلزمات المدرسية لـ(27000) طالب في المحافظات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني والقطاع الميداني والمتطوعين التابعين للمؤسسة لتحديد الطلاب الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة.

فيما نظمت المؤسسة فعالية لتوزيع 1000 شنطة بمستلزماتها في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كما تم التوزيع في جميع مراكز المحافظة الثمانية على التوازي مع تقديم فقرات ترفيهية للطلاب وأولياء أمورهم في جميع المدارس اللي شهدت عملية التوزيع.

وأوضحت المؤسسة، أن معايير اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة تأتي وفقًا لعملية البحث الميداني، وإعطاء أولوية للطلاب الأيتام وأولاد المرأة المعيلة وأبناء ذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة وغير القادرين ماديًا.

يأتي ذلك تماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى المصرية، وانطلاقًا من اهتمامها بمجال التعليم ضمن محور بناء الإنسان، بإطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تنوعت ما بين تطوير وتأهيل المدارس، وتقديم الفرص التدريبية للطلاب ونشر ثقافة العمل الرقمي، فضلًا عن تقديم كافة المساعدات لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

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