"حياة كريمة".. توزع مئات الشنط المدرسية ضمن مبادرة "راجعين نتعلم" بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية على طلاب مركز ومدينة الإسماعيلية، ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية، واستطاعت من خلال من رسم السعادة والبهجة على وجوه الطلبة.

تفاصيل مبادرة راجعين نتعلم

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "راجعين نتعلم" لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة، وجاءت الفاعلية بحضور العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية والدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية، ومحمد فراج مسؤول متطوعي مركز الاسماعيلية وعدد كبير من المتطوعين.

وأوضحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بيان لها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة.

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة.

وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.

إطلاق مبادرة "أنت الحياة" بالقرى الأكثر احتياجًا في القنطرة

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة "أنتَ الحياة" التى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين التي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.

تأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسئول متطوعي القنطرة غرب.