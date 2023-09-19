مُستفيدة من"حياة كريمة": فرق الرصد زاروني واستمعوا لشكواي وقدموا لي الحلول

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تدخلاتها في قرى الريف المصري، من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية، وإنشاء العديد من المباني الخدمية، وتوفير الخدمات الأساسية وفى مقدمتها إعادة بناء المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب تسقيف المنازل التي توشك على الانهيار وتركز المبادرة الرئاسية على تطوير المنازل المتهالكة في القرى الأكثر احتياجًا، بما يشمل إحلال وتجديد المتهالك منها، ومدها بشبكات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات، وبناء أسقف خرسانية أو خشبية للمنازل المسقوفة بجريد النخل أو القش، بهدف حماية المواطنين وأبنائهم من أمطار وبرد الشتاء وحرارة شمس الصيف.

فرق الرصد زاروني واستمعوا لشكواي وقدموا لي الحلول

"حنان عبد الكريم" تبلغ من العمر ٦٠ عامًا، تعيش مع زوجها في منزل مبنى بالطوب اللبن على أطراف الطريق الزراعي في محافظة الجيزة، سقف المنزل معرش بجريد النخل، وذلك جعلهم لا يحتمون من حرارة الشمس أو برودة الشتاء، وأصبحت المعيشة عبء عليهم، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المعاناة التي استمرت معهم لسنوات طويلة دون وجود حلول لها، وأثناء جلوسهم داخل منزلهم المتهالك جاء فريق تابع للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وحققت لهم ما يريدون.

وقالت"حنان"لـ" الدستور"إنها تعيش في هذا المنزل منذ ٢٠ عامًا بعد أن طُردت هي وزوجها من الشقة الإيجار التي كانا يعيشان فيها، وأهل الخير قدموا لهما هذا المنزل المكون من غرفة واحدة والمسقوف بجريد النخيل، ليكون ملاذًا آمنًا لهما بدلًا من التشرد والعيش في الشوارع، وذكرت أنهما لم يكن لديهم مكان أخر للعيش به، حيث أنهم عاشوا يومان في الشارع بلا مأوى على الرصيف، حتى جاء أحد الأشخاص وقدم لنا ذلك المنزل للعيش به.

وأضافت أن هناك مجموعة من شباب فرق الرصد والبحث الميداني التابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، زاروها هي وزوجها في منزلهما، وسجلوا شكواها ووعدوا بهدم المنزل وإعادة بنائه من جديد بالطوب والأسمنت، وأوضحت أن في فصل الشتاء تختبئ في ركن الغرفة حتى لا تأتي عليها مياه الأمطار ، ولأن زوجها مريض، وتقوم بحمايته من البرد، لأنه مريض سكر، وأشارت أن القائمين على المبادرة جاءوا بالخير وقاموا ببناء المنزل من جديد وأدخلوا عليه جميع المرافق، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما أنقذوها هي وزوجها، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تسعى على توفير جميع الخدمات للفقراء داخل القرى النائية.