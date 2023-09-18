مُستفيدة من "حياة كريمة": أنشطة المؤسسة تخفف عن كاهل المواطنين

قالت آمال مصطفى، إحدى سكان قرية بهيج بالإسكندرية، إنها شاركت في فعاليات مبادرة “أنت الحياة” ببرج العرب، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية، لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

وأكدت أن مشاركتها في المبادرة جاءت لشمولها عدد من الأنشطة التي نالت استحسانها، مثل تعليم التطريز والعمل اليدوي، مع وجود دعم غذائي مخصص للأهالي الأكثر احتياجاً، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع شنط مدرسية والتي بدورها خففت عن كاهل سكان القرية.

وأشارت المواطنة إلى توفير قافلة طبية على أعلى مستوى، علاوة على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المؤسسة بالمركز بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة المدن والقرى، مُشيرة إلى عدم وجود أي من المرافق داخل القرية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز قبل بداية أعمال حياة كريمة.

كما بعثت برسالة دعم للرئيس لاستكمال مسيرة البناء هذه، والتي انتظرها المصريين سنوات وتحققت على يده من خلال مبادرات مؤسسة حياة كريمة.

تفاصيل المبادرة

يذكر أن فعاليات المبادرة شملت تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.