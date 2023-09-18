الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُستفيدة من "حياة كريمة": أنشطة المؤسسة تخفف عن كاهل المواطنين

مستفيدة من حياة كريمة
مستفيدة من حياة كريمة

قالت آمال مصطفى، إحدى سكان قرية بهيج بالإسكندرية، إنها شاركت في فعاليات مبادرة “أنت الحياة” ببرج العرب، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية، لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

وأكدت أن مشاركتها في المبادرة جاءت لشمولها عدد من الأنشطة التي نالت استحسانها، مثل تعليم التطريز والعمل اليدوي، مع وجود دعم غذائي مخصص للأهالي الأكثر احتياجاً، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع شنط مدرسية والتي بدورها خففت عن كاهل سكان القرية.

وأشارت المواطنة إلى توفير قافلة طبية على أعلى مستوى، علاوة على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المؤسسة بالمركز بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة المدن والقرى، مُشيرة إلى عدم وجود أي من المرافق داخل القرية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز قبل بداية أعمال حياة كريمة.

كما بعثت برسالة دعم للرئيس لاستكمال مسيرة البناء هذه، والتي انتظرها المصريين سنوات وتحققت على يده من خلال مبادرات مؤسسة حياة كريمة.

تفاصيل المبادرة

يذكر أن فعاليات المبادرة شملت تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم. 

مصر حياة كريمه أنت الحياة الرئيس السيسي برج العرب

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى