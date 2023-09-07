الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تُشيد بتصديق الرئيس السيسى على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، عن ترحيبها بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له، والذي يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

وأشادت مؤسسة "حياة كريمة" بهذا القرار وتفتخر بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، إذ ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل دون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري.

كما أكدت المؤسسة أنها تتشرف بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل أعضائه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين. 

مصر حياة كريمه الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجلس النواب

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