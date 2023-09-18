الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مُستفيدة من "حياة كريمة" بالإسكندرية: تعلمنا التطريز والصناعات اليدوية (فيديو)

مستفيدة من حياة كريمة
مستفيدة من حياة كريمة

قالت هدى جمعة، إحدى المستفيدات من تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية بمبادرة "أنت الحياة"، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، إن حياة كريمة مكنتها من تحقيق حلمها لتعلم مهارات التطريز والصناعات اليدوية، ووفرت الفرص لذلك من خلال مبادرة "أنت الحياة".

وأضافت أن فور علمها بتنفيذ المبادرة لورش المشغولات اليدوية سارعت على التقديم فيها والمشاركة في أعمالها، موضحة أن هذه الورش لم تكن متوفرة من قبل لسكان برج العرب بالإسكندرية.

كما طالبت باستمرارية هذه الورش وألا تقتصر على أيام المبادرة فقط، لاستمرار التعلم وتنمية مهاراتهم، وذلك من خلال وجود مشغل أساسي لهم، مع تسويق المنتجات التي ينتجونها وعرضها للبيع.

 

 

 

عن المبادرة

وكانت مؤسسة حياة كريمة نظمت لعدة أيام مبادرة "أنت الحياة"، بمركز برج العرب القديم، وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم. 

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

تأتى المبادرة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، ومع المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، وغيرها من المؤسسات المختصة، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى قرى محافظات حياة كريمة. 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

مصر الرئيس السيسي الإسكندرية حياة كريمه أنت الحياة

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