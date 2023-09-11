«حياة كريمة» تُطلق «أنت الحياة» فى محافظتين  لأول مرة: دعم أهالى الإسكندرية وبنى سويف بجميع السبل

انطلقت فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، لأول مرة بمحافظتين معًا، هما بنى سويف، فى قرية طنسا بنى مالو مركز ببا، والإسكندرية فى مركز برج العرب القديم، وذلك حتى ١٥ سبتمبر الجارى، لتقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، الرياضية والثقافية والفنية والتوعوية، لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

تأتى المبادرة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، ومع المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، وغيرها من المؤسسات المختصة، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى قرى محافظات حياة كريمة.

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وشملت المبادرة الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكى للأطفال ومعرض كتاب، كما تنوعت أنشطة المبادرة التى امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من الدعم النفسى، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «أنت الحياة» فى محطتها الأولى فى محافظة الفيوم فى أغسطس من العام الماضى، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج والمنيا والغربية وبنى سويف والجيزة.

يأتى ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها فى تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.