الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها انخفاض إنتاج الحليب.. تحديات تواجه الأمهات الجدد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكن أن تكون المخاوف بشأن عدم كفاية إمدادات الحليب لطفلك أو إنتاجه بشكل كثيف مزعجة للكثير من الأمهات وقد تتطلب دعمًا إضافيًا، وهذا ما يُسمى  الاحتقان، وهو أمر شائع عندما يصبح الثدي ممتلئًا بشكل مفرط، يمكن أن يسبب الألم وعدم الراحة،  يمكن أن يحدث أيضًا ألم أو تشقق في الحلمة، مما يتطلب رعاية دقيقة وتعديلات في تقنية التغذية، كما أن تسرب الثدي، على الرغم من أنه علامة على وفرة إمدادات الحليب، يمكن أن يكون غير مريح ويتطلب منصات الرضاعة.

وفقاً لموقع “ HEALTH”  الطبي قالت الدكتورة بيلي جوفاردان، على الرغم من أن  فوائد الرضاعة الطبيعية  عديدة، فمن المهم الاعتراف بأن الرحلة قد لا تكون دائماً سلسة، غالبًا ما تواجه الأمهات الجدد تحديات يمكن أن تؤثر على تجربتهن في الرضاعة الطبيعية. 

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

بعض المشاكل الشائعة تشمل:

1. صعوبات التقام الثدي- يمكن أن يشكل إنشاء مقام مناسب تحديًا لكل من الأم والطفل، مما يؤدي إلى عدم الراحة والتغذية غير الفعالة.

2. انخفاض إنتاج الحليب- قد تقلق بعض الأمهات بشأن عدم إنتاج ما يكفي من الحليب لتلبية احتياجات أطفالهن، مما يؤدي إلى التوتر والقلق.

3. التهاب الحلمات- يمكن أن يجعل الألم والحلمات المتشققة الرضاعة الطبيعية مؤلمة وغير مريحة.

4. الاحتقان- يمكن أن يصبح الثديان ممتلئين بشكل مفرط ومؤلمين بسبب الاحتقان، مما يجعل من الصعب على الطفل الإمساك بالثدي.

5. الوقت والخصوصية- تتطلب الرضاعة الطبيعية الوقت والخصوصية، وهو أمر قد يكون من الصعب العثور عليه في الجداول الزمنية المزدحمة أو الأماكن العامة.

الرضاعة الطبيعية هى رحلة رائعة تقدم مجموعة كبيرة من الفوائد لكل من الأمهات والأطفال، حيث تلعب الرضاعة الطبيعية دورًا محوريًا في تجربة ما بعد الولادة، بدءًا من تقليل خطر الإصابة بالسرطان إلى تعزيز الصحة العاطفية. ومع ذلك، من المهم إدراك إمكانية ظهور التحديات وطلب الدعم من استشاريي الرضاعة وشركائهم وأفراد أسرهم، لأن ذلك يمكن أن يعزز بشكل كبير رحلة الرضاعة الطبيعية للأمهات.

صعوبات التقام الثدي انخفاض إنتاج الحليب التهاب الحلمات الوقت والخصوصية الرضاعة الطبيعية فوائد الرضاعة الطبيعية

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

حبس 6 شكلوا تنظيمًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

على مساحة 3 أفدنة.. إنشاء موقف نموذجى فى أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة