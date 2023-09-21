الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نصائح في معاملة ذوي الهمم".. محاضرة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لشهر سبتمبر الجاري.

 

أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "نصائح في معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدث خلالها محمود عبد الستار - مدير المدرسة الفكرية، عن كيفية التعامل مع الفئات الخاصة من الناحية التربوية، الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى ضرورة معرفة حجم المشكلة التي يعاني منها الشخص من ذوي الاحتياجات، لتوفير خدمات تتناسب قدراته وتعينه على أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع.

تلى ذلك ورشة حكي بعنوان "الأزمة السكانية ومعدلات النمو" أوضحت خلالها عفاف علي - معلم خبير بالإدارة التعليمية، الآثار السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية في المجتمع، وعلى نصيب الفرد من الموارد الأساسية.
وفي سياق متصل شهد قصر ثقافة أبو رماد ورشة مسرح عرائس قدمها صلاح محمود، تلاها ورشة لتعليم التشكيل بالطين الأسواني، بينما قدمت فرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية، عرضا فنيا مميزا تضمن عدة تابلوهات استعراضية منها الفرح، الحصان، البمبوطية، أهل النوبة، إبريق الشاي، بقيادة الفنان رضا ياسين.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، أقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الأفكار المتطرفة وأثرها على المجتمع" تحدث خلالها محمود عاطف - معلم أول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الأزهري، عن مفهوم التطرف و أثره على المجتمع وكيفية مواجهته.
بينما شهدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "الإدمان وتأثيره على الشباب" تحدث خلالها عيد السويفي- معلم أول بمدرسة المستقبل الإبتدائية، عن الآثار السلبية للمخدرات على صحة الشباب، ومنها الإصابة بالهلاوس و الاضطرابات السلوكية، موضحا دور الدولة في مواجهة تلك الظاهرة وإنشائها مراكز للرعاية والعلاج.

ثقافة البحر الاحمر الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ذوى الاحتياجات الخاصة

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