الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشيخ زويد تستقبل شباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استقبل قصر ثقافة الشيخ زويد، اليوم الخميس، 120 شابا وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد، العريش، أسوان، وحلايب وشلاتين، أبورماد، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا شباب الأسمرات من القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر"، والذى يقام برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلاني، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بلقاء حواري مع الشباب داخل قاعة القصر بعنوان "تغيّر للأفضل"، قدمه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والمشرف التنفيذى للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، ويأتي بالتوازى مع الاحتفال باليوبيل الذهبي بانتصارات أكتوبر المجيدة.

في كلمتها دعت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشباب ليلقوا نظرة على تاريخ كل جزء وركن من أركان البيوت والوجوه والتقاط صور تذكارية بجانبها ليشاهدوا فيما بعد فرق التطور الذي سيحدث بعد ذلك، وأشارت أن أهل البلد مروا بظروف صعبة ولكنهم تكاتفوا مع القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب، وطالبت الشباب أن يدققوا النظر ويحفظوا المكان جيدا؛ لأنه سوف يتغير للأفضل، مؤكدة للشباب أنهم سفراء لمحافظتهم.

ورحب أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، بالحضور وقال إننا على بقعة غالية من أرض مصر، والتى ظلت مغلقة عشرات السنين والتى تحظى بعدة امتيازات كجوها النقي، كما رحب صالح محمد عبدالرحمن نائب رئيس مدينة الشيخ زويد بالحضور وشباب المحافظات الحدودية، موضحا أنه تم القضاء على الإرهاب تمامًا، وأننا بدأنا مرحلة جديدة بفضل القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.

وفي مداخلتها مع الشباب أوضحت د. هالة الطلحاتي أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة يارو للحضارة المصرية، أنها خلال زيارتها لأرض الشيخ زويد لاحظت تغيرًا للأفضل، وأن مجموعة شباب المحافظات الحدودية داخل القلب يحمون مصر، وطلبت من الشباب الإفصاح عن آرائهم واحتياجاتهم لمراعاتها فى الملتقيات المقبلة، مشيدة بالدور الوطني للقوات المسلحة في حماية البلاد، مؤكدة أن على كل مصري المشاركة في تطوير الجزء العزيز علينا وهو أرض سيناء، هذه الأرض التى شهدت حرب أكتوبر.

 

ثم فتح باب النقاشات للشباب وتحدثت "شموع غريب" من شمال سيناء موضحة أن سيناء كانت تمر بظروف عصيبة، ولكن الآن هناك تطوير شامل، ووجهت الشكر إلى القوات المسلحة لأنها قامت بحمايتهم ودحر الإرهاب عنهم. وتحدثت "منة محمد" من حلايب وشلاتين موضحة أنها كانت متخوفة من زيارة البلد، ولكن عندما أتت وشاهدتها على الطبيعة ورأت كيف تطورت أحست بالأمان، وتتمنى تكرار زيارتها مرة أخرى.

أعقب اللقاء جولة داخل المدينة لمشاهدة أعمال التطوير، وذلك بحضور المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويستمر الملتقى حتى 24 سبتمبر الحالي.

120 شابا وفتاة مطروح والوادي الجديد المحافظات الحدودية وزارة الثقافة نيفين الكيلاني الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

الأكثر قراءة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

هشام.. ابن الباشا سليم

ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)