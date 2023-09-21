الشيخ زويد تستقبل شباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

استقبل قصر ثقافة الشيخ زويد، اليوم الخميس، 120 شابا وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد، العريش، أسوان، وحلايب وشلاتين، أبورماد، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا شباب الأسمرات من القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر"، والذى يقام برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلاني، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بلقاء حواري مع الشباب داخل قاعة القصر بعنوان "تغيّر للأفضل"، قدمه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والمشرف التنفيذى للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، ويأتي بالتوازى مع الاحتفال باليوبيل الذهبي بانتصارات أكتوبر المجيدة.

في كلمتها دعت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشباب ليلقوا نظرة على تاريخ كل جزء وركن من أركان البيوت والوجوه والتقاط صور تذكارية بجانبها ليشاهدوا فيما بعد فرق التطور الذي سيحدث بعد ذلك، وأشارت أن أهل البلد مروا بظروف صعبة ولكنهم تكاتفوا مع القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب، وطالبت الشباب أن يدققوا النظر ويحفظوا المكان جيدا؛ لأنه سوف يتغير للأفضل، مؤكدة للشباب أنهم سفراء لمحافظتهم.

ورحب أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، بالحضور وقال إننا على بقعة غالية من أرض مصر، والتى ظلت مغلقة عشرات السنين والتى تحظى بعدة امتيازات كجوها النقي، كما رحب صالح محمد عبدالرحمن نائب رئيس مدينة الشيخ زويد بالحضور وشباب المحافظات الحدودية، موضحا أنه تم القضاء على الإرهاب تمامًا، وأننا بدأنا مرحلة جديدة بفضل القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.

وفي مداخلتها مع الشباب أوضحت د. هالة الطلحاتي أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة يارو للحضارة المصرية، أنها خلال زيارتها لأرض الشيخ زويد لاحظت تغيرًا للأفضل، وأن مجموعة شباب المحافظات الحدودية داخل القلب يحمون مصر، وطلبت من الشباب الإفصاح عن آرائهم واحتياجاتهم لمراعاتها فى الملتقيات المقبلة، مشيدة بالدور الوطني للقوات المسلحة في حماية البلاد، مؤكدة أن على كل مصري المشاركة في تطوير الجزء العزيز علينا وهو أرض سيناء، هذه الأرض التى شهدت حرب أكتوبر.

ثم فتح باب النقاشات للشباب وتحدثت "شموع غريب" من شمال سيناء موضحة أن سيناء كانت تمر بظروف عصيبة، ولكن الآن هناك تطوير شامل، ووجهت الشكر إلى القوات المسلحة لأنها قامت بحمايتهم ودحر الإرهاب عنهم. وتحدثت "منة محمد" من حلايب وشلاتين موضحة أنها كانت متخوفة من زيارة البلد، ولكن عندما أتت وشاهدتها على الطبيعة ورأت كيف تطورت أحست بالأمان، وتتمنى تكرار زيارتها مرة أخرى.

أعقب اللقاء جولة داخل المدينة لمشاهدة أعمال التطوير، وذلك بحضور المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويستمر الملتقى حتى 24 سبتمبر الحالي.