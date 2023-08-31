علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية العلاجية، وتغذية الأطفال واستشاري دولي المناعة الطبيعية، إن الأمهات تتعرض لمشكلة بعد الولادة تتمثل في أنها لا تجد من يساعدها، لافتة إلى أن هذه المشكلات كانت متواجدة في الأسر قديمًا، لكن تركيبة الأسر كانت مختلفة، حيث كان يوجد الجدة والعمة والخال، وكبار السن لديهم خبرة الرضاعة الطبيعية، فكانت هذه المشاكل تنحل.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أنه مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، وأصبحت كل فتاة بعد الزواج تقيم في بيت مستقل، بالإضافة إلى ضغط شركات الألبان التي تضغط على الأمهات من خلال الترويج للألبان الصناعية بأنها ستجعل الطفل أفضل في الشكل وأسهل.

وأشارت إلى أن الرضيع يتم معرفة إذا كان يأخذ كفايته من الرضاعة الطبيعية، من خلال البامبرز، فإذا كان لون ماء البول باللون الفاتح وليس الغامق، ويملأ البامبرز، فإن هذا الطفل يشبه ويأخذ كفايته من رضاعة اللبن، وفي حالة شعور الأم بالقلق من قلة اللبن، تكون علامة الأم للتأكد من ذلك هو قلة عدد مرات تغيير البامبرز، حيث يقل تغيير بامبرز المياه عن الثلاث مرات.