الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن دمياط": دعم 300 أسرة قبيل العام الدراسي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تكاتف جميع الجهات لتقديم سُبل الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة "التضامن وأهلاً بالمدارس" لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد ادنى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظه، وذلك بعدد ٣٠٠ أسرة .

ويشمل الدعم المقدم مبلغ نقدي وكوبون استلام الزي المدرسي وشنطة وأدوات مدرسية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الجمعيات الأهلية.

كما سيتم التوزيع من خلال عدد ١١ إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الأسبوع المقبل.

استعدادات العام الدراسي الجديد في دمياط 

وتابعت الدكتورة منال عوض، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك في زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها الصباحية لهذا اليوم .

وفي هذا السياق، تابعت المحافظ، خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسي، وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس، والخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، وكذلك مخطط سير اليوم الدراسي بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومدارس الثانوي العام والفني، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادات القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كل أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة، بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

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