ضمن "حياة كريمة".. "أنت الحياة" تقدم خدمات شاملة لأهالى الإسماعيلية (فيديو)

تختتم مؤسسة حياة كريمة، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، التي استمرت بالمحافظة على مدار 6 أيام، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة وتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

في السياق ذاته، قالت هند جلال، مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الإسماعيلية، سجلت به المحطة الـ13 للمبادرة علي مستوي الجمهورية، التي انطلقت منذ عام بمحافظة الفيوم، بمشاركة أكثر من 20 جهة ومؤسسة ووزارة بالإضافة إلى جهات المجتمع المدنى.

خدمات شاملة بمبادرة أنت الحياة فى الإسماعيلية

وعددت مديرة التوعية بالمؤسسة لـ"الدستور"، الخدمات التي تقدمها المبادرة بشكل عام، وتمثلت في القوافل الطبية العلاجية وصرف العلاج بالمجان، من خدمة الصيدلة الإكلينيكية، بجانب قوافل الغارمين، التي تتشارك فيها مؤسسة مصر الخير، من خلال التوعية بالغُرم، وتجنب الوقوع فيه، مع بحث حالات الغارمين والمساهمة في سداد ديونهم علي مستوى المحافظة بالكامل، بجانب دور مؤسسة صناع الحياة في تنظيم قوافل لذوي الهمم في اصدار كارت الخدمات الموحد، بالإضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة من خلال ورش عمل عن القضايا الاجتماعية الحالية، ومهن وحرف تقدم للسيدات من خلال التدريبات المهنية والحرفية وتوفير قنوات تسويقية لإنتاجاتهم.

كما نوهت إلى خدمات محو الأمية التي تمتد لكل القرى بمركز القنطرة، من خلال طرق الأبواب والتوعية بمخاطر الأمية، وتوضيح قنوات التخلص من الأمية والامتحانات الفورية التي تُعقد ضمن المبادرة.

جدير بالذكر أنه قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.