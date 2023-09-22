الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 209 محاضر تموينية وضبط 12 شيكارة دقيق بلدى فى حملات بالمنوفية

دقيق مدعم مضبوط
دقيق مدعم مضبوط

أشار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت، اليوم، من تحرير 209 محاضر تموينية خلال حملاتها للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت ما بين 99  محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 110 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

ضبط 12شيكارة دقيق مدعم لبيعها في السوق السوداء 


وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين،  أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد عدد من المخالفين، حيث تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية العراقية بمركز الشهداء لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87،5% بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته خامات تصنيع حلويات كمية قدرها 3 آلاف و980 كجم جوالين بأوزان وأصناف مختلفة ومجهولة المصدر ودون مستندات.

 

محافظ المنوفية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق 


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية 11طن دقيق بلدي مدعم السوق السوداء حملات تفتيشسة

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