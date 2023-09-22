الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن أنها ستفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءًا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنًا مع ما يسمي يوم الغفران، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمي عيد العرش لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس المقبل وحتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

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استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، غرب جنين.

وأصيب الشهيد عبدالله عماد أبوالحسن من بلدة اليامون غرب جنين، برصاصة في بطنه أدت إلي وفاته.

والأربعاء الماضي، استشهد 4 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. 

فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي  المستمر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ستصعد الأزمة.

سلطات الاحتلال الإسرائيلى الضفة الغربية قطاع غزة الأعياد اليهودية الشعب الفلسطيني

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الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

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