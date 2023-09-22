رئيس الرابطة النوبية بالإسكندرية: الرئيس حافظ على البلد وعبر بها من الأزمات (فيديو)

قدم طارق جمعة الرئيس التنفيذي للرابطة النوبية بالإسكندرية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "إحنا في ضهرك يا ريس، ونشكرك جدًا على الإنجازات التي اتحققت في سنوات عهدك".

الرئيس السيسي حافظ على البلد وعبر بها من أزمة حقيقية

وأضاف لـ"الدستور": الرئيس السيسي حافظ على البلد، وعبر بالدولة من أزمة حقيقية كانت ستصيبها، والحمد لله استطاع الرئيس محاربة الإرهاب والقضاء عليه، واستطاع البناء والتعمير بمشروعات كبرى في جميع ربوع مصر، فضلًا عن جذب السياحة وتنمية الاقتصاد.

الأمن هو أكثر ما يهم المواطن المصري

وأشار الرئيس التنفيذي للرابطة النوبية بالإسكندرية إلى أن أكثر ما كان يهم المواطن المصري هو الأمن وهو ما قدمه الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم البلاد، فكان أهم ما يريد تحقيقه هو أمن كل مواطن على أرض مصر، وهذا من فضل الله علينا والحمد لله نعيش حياة آمنة اليوم، لذلك نريد الحفاظ على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي بأن يستمر في عطائه لمصر، مؤكدًا على دعمه للرئيس في فترة رئاسية جديدة.

ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة الرخاء

وقال: "احنا بندعمك ياريس وبنرجوك أن تتولى فترة رئاسة جديدة لتستكمل المسيرة؛ مسيرة الديمقراطية، السلام، التنمية، الرخاء، والإنجازات، والمشروعات الكبيرة التي تمت بفضلك لا بد أن تستكمل بتواجدك ورؤيتك لتطوير مصر ياريس".

وشهدت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي المئات من المشروعات الكبرى التي تمت في جميع المحافظات بداية من وجه بحري حتى الصعيد، فضلًا عن المشروع القومي لتوفير حياة كريمة لأهالي القرى، والتي عملت على تطوير جميع القرى التي تقطنها الأسر البسيطة والمواطنون الأكثر احتياجًا لتوفير كل الخدمات في جميع القطاعات لهم وحياة كريمة لهم ولأبنائهم.