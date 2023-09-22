الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الرابطة النوبية بالإسكندرية: الرئيس حافظ على البلد وعبر بها من الأزمات (فيديو)

رئيس الرابطة النوبية
رئيس الرابطة النوبية بالإسكندرية

قدم طارق جمعة الرئيس التنفيذي للرابطة النوبية بالإسكندرية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "إحنا في ضهرك يا ريس، ونشكرك جدًا على الإنجازات التي اتحققت في سنوات عهدك".

الرئيس السيسي حافظ على البلد وعبر بها من أزمة حقيقية

وأضاف لـ"الدستور": الرئيس السيسي حافظ على البلد، وعبر بالدولة من أزمة حقيقية كانت ستصيبها، والحمد لله استطاع الرئيس محاربة الإرهاب والقضاء عليه، واستطاع  البناء والتعمير بمشروعات كبرى في جميع ربوع مصر، فضلًا عن جذب السياحة وتنمية الاقتصاد.

الأمن هو أكثر ما يهم المواطن المصري 

وأشار الرئيس التنفيذي للرابطة النوبية بالإسكندرية إلى أن أكثر ما كان يهم المواطن المصري هو الأمن وهو ما قدمه الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم البلاد، فكان أهم ما يريد تحقيقه هو أمن كل مواطن على أرض مصر، وهذا من فضل الله علينا والحمد لله نعيش حياة آمنة اليوم، لذلك نريد الحفاظ على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي بأن يستمر في عطائه لمصر، مؤكدًا على دعمه للرئيس في فترة رئاسية جديدة.

ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة الرخاء 

وقال: "احنا بندعمك ياريس وبنرجوك أن تتولى فترة رئاسة جديدة لتستكمل المسيرة؛ مسيرة الديمقراطية، السلام، التنمية، الرخاء، والإنجازات، والمشروعات الكبيرة التي تمت بفضلك لا بد أن تستكمل بتواجدك ورؤيتك لتطوير مصر ياريس".

وشهدت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي المئات من المشروعات الكبرى التي تمت في جميع المحافظات بداية من وجه بحري حتى الصعيد، فضلًا عن المشروع القومي لتوفير حياة كريمة لأهالي القرى، والتي عملت على تطوير جميع القرى التي تقطنها الأسر البسيطة والمواطنون الأكثر احتياجًا لتوفير كل الخدمات في جميع القطاعات لهم وحياة كريمة لهم ولأبنائهم.

 

 

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس السيسي المواطن المصري مسيرة الرخاء

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: الصعيد كان مهمشًا حتى قبل حكم الرئيس السيسى لمصر

حملات الدعم تتواصل.. مصريون بالخارج: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

حبس 6 شكلوا تنظيمًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة