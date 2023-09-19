الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مدير "الوطنية للتنمية": الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية خلال 10 سنوات (فيديو)

محمد شاكر
محمد شاكر

قال محمد شاكر، مدير المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، إن مصر شهدت خلال العقد الأخير، طفرة حقيقية في جميع المجالات ظهرت جليًة من خلال إقامة العديد من المشروعات العملاقة بفضل القيادة السياسية الواعية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة لتطوير الدولة في إطار مساعي الدولة لتدشين الجمهورية الجديدة.

مشروعات كبرى بالإسكندرية 

وأضاف “شاكر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من بين المشروعات الهامة والكبرى التي شهدتها الإسكندرية، مشروع محور المحمودية، ومشروعات الطرق والكباري التي تمت خلال سنوات قليلة وكانت سببب رئيسي في تسهيل السيولة المرورية، فضلًا عن تطوير الشواطئ والتي من أهم ما يميز الإسكندرية.

مبادرات صحية وتطورات بالصروح الطبية

وأوضح أن المواطن شعر بمدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية به، وتحديدًا فيما يخص مبادرات دعم صحة المواطن ومنها 100 مليون صحة، و100يوم صحة التي تكشف عن الأمراض المزمنة والسرطانية، والتي تستهدف جميع المواطنين البسطاء للفحص بشكل مجاني تمامًا، حيث توفر الدولة الكشف والعلاج مجانًا على نفقة الدولة.

وتابع أن الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة كان يحتاج لأكثر من 6 أشهر، قبل تولي الرئيس السيسي، فبعد توجيهاته بالقضاء على قوائم الانتظار، فإن قرارات نفقة الدولة تخرج خلال 10إلى 15يومًا فقط، لافتًا أن الإسكندرية أصبح بها صروح طبية من المستشفيات التابعة للدولة والتي شهدت تطورات كبيرة.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تأثر بها العالم كله وتأثرت بها مصر ، ولكن الدولة تهتم اهتمام كبير بصحة المواطن، وتنميته، فضلا عن تنمية الدولة وإعادة تطويرها وإعادة بنيتها التحتية.

مصر محفوظة من الله رغم المتربصين
 

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية، تعرضت ليبيا الشقيقة لإعصار وفيضانات كانت كاشفة لأهمية مشروعات تطوير البنية التحتية التي اهتمت بها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٢٠٥٨٣٥
طفرة حقيقية عبد الفتاح السيسي مشروعات كبرى بالإسكندرية مبادرات صحية البنية التحتية

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