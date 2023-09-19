الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة العاملين بالنقل البرى تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، وذلك للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، التي قادها الرئيس منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضافت النقابة، في بيان، أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وتابع البيان: "استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء والتي يقودها الرئيس نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية شاملة كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023".

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