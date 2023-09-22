يوسف القعيد لـ"الشاهد": هيكل لم يمنح السادات حقه فيما يتعلق بنصر أكتوبر لأنه بشر

أوضح الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، مدى إمكانية الموقف السياسي والنفسي أن يقود الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأنه لا يمنح السادات حقه فيما يتعلق بأكتوبر ونصر أكتوبر.

وقال القعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “الأستاذ هيكل بشر.. صحيح أنه عقلية نادرة من العقليات النادرة التي رأيتها في حياتي، ومن العقليات المستحيلة أن تتكرر مرة أخرى على الأقل في جيلنا وفي حياتنا، وأصبحت مستحيلة أكثر بعد ظهور المنجزات التي تمت بعد رحيله عن الحياة.. لكن هذا كان موقفا مبدئيا جدًا في حياته، فكرة سفر السادات للعدو الإسرائيلي بالطريقة التي تمت بها”.

وأضاف يوسف القعيد أن كون الأستاذ هيكل لم يمنح الرئيس السادات حقه فيما يتعلق بالحرب، يرجع لكونه بشرا تأثر بموقفه وتأثر بعلاقتهم مع بعضهما.

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.