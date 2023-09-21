الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القعيد لـ"الشاهد": السويس لعبت دوراً جوهرياً خلال الحرب ويجب تدوين تجربتها الباسلة

يوسف القعيد
يوسف القعيد

أكد الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، أن مذكرات القادة مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول.

وقال القعيد خلال حواره الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن السويس لعبت دوراً جوهرياً خلال الحرب ويجب تدوين تجربة هذه المحافظة الباسلة.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يقوم مواطنون من سيناء أو إسماعيلية أو السويس، بتوثيق شهادتهم علي الحرب، وأنه عندما ذهب للسويس في أحد الندوات قلت إنه يجب تدوين شهادة مدينة السويس في هذه الحرب، وأناشد عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن السويس، والروائية أمينة زيدان، أن يعتبروا هذا واجبا وطنيا ويدونوا شهادتهم لأن السويس لعبت دوراً جوهرياً خلال الحرب.

وأضاف: “لم يكن للأدب نفس القدر من تدوين مذكرات القادة، حيث إنه كانت هناك تجربتان صعب يكتبهم إلا من مر بهما هما الحرب والسجن، فتجربة الحرب مهمة جداً بالتفاصيل اليومية الصغيرة، ولولا عمل جمال الغيطاني كمراسل عسكري ما استطاع أن يكتب ما كتبه عن الحرب، واستفاد من هذه التجربة، فمن مر بتجربة حرب أكتوبر أتمني أن يكتبوا شهادتهم، ونشر مذكرات القادة العسكريين الخاصة بحرب أكتوبر خطوة شديدة الأهمية، وأناشد وأطالب اللواء سمير فرج بكتابة تجربته الخاصة بالعبور والنصر من خلال موقعة بغرفة عمليات حرب أكتوبر”.

محمد الباز إكسترا نيوز م يوسف القعيد

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