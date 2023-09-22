الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القعيد لـ"الشاهد": جمال الغيطانى قال "دمى لونه كاكى" من حبه فى الجيش

يوسف القعيد
يوسف القعيد

أكد الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، أن نشر مذكرات القادة العسكريين الخاصة بحرب أكتوبر خطوة شديدة الأهمية.

وقال “القعيد"، خلال حواره الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "أناشد وأطالب اللواء سمير فرج بكتابة تجربته الخاصة بالعبور والنصر من خلال موقعة بغرفة عمليات حرب أكتوبر".

وعن تجربة جمال الغيطاني أوضح أنه حتى لا نقلل من شأنه الكبير جداً، أطالب شقيقه اللواء إسماعيل الغيطاني أن يكتب شهادته عن جمال الغيطاني، كذلك أن مطلوب من أني أكتب شهادتي عن جمال الغيطاني وأعترف أني مقصر ولم أفعل هذا حتي الآن، رغن كتابتي المتناثرة عنه.

وأضاف: "جمال الغيطاني كانت علاقته بالجيش قوية جداً وقال "إن دمي لونه كاكي"، وكان لديه فهم وتبحر لتاريخ العسكرية المصرية من أيام مصر الفرعونية، حتي حرب أكتوبر، ودافع في كتابته عن فكرة أن المصري مقاتل دفاع عن أمنه واستقراره، وظهر كذلك في قصصه وروايته، وأناشد الدكتور أحمد بهي الدين بإعادة نشر كتابات جمال الغيطاني بمناسبة حرب أكتوبر".

وتابع: "جمال الغيطاني كان دوده قراءة أكثر منه دوده كتب، ومحمود أمين العالم كان لديه قدرة فريدة علي اكتشاف مواهب الناس، فأصر أن يكون جمال الغيطاني محرر عسكري، وكان الغيطاني لديه صدقات في الجيش، وكان الجيش بالنسبة له قضية عمره الأساسية".

يوسف القعيد حرب اكتوبر محمد الباز اكسترا نيوز

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