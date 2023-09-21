الحكومة السويدية تواجه رد فعل عنيف بعد خفض ميزانية المناخ

تواجه الحكومة السويدية ردة فعل عنيفة ضخمة - بما في ذلك التهديدات بسحب الثقة من وزير المناخ - بعد خفض ميزانية المناخ في البلاد في حين اعترفت بأنها ستزيد بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه قد أثارت هذه الخطوة مقارنات مع المملكة المتحدة، حيث تراجع ريشي سوناك عن التزاماته البيئية.

خفض تدابير المناخ والبيئة

كما أعلن الائتلاف الذي تديره الأقلية، والذي ظل في السلطة منذ أقل من عام بقليل، أنه سيخفض تمويل التدابير المناخية والبيئية العام المقبل بمقدار 259 مليون كرونة (19 مليون جنيه إسترليني) وسيقدم تخفيضات ضريبية على البنزين والديزل.

وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات طويلة المدى بحلول عام 2045، فمن المتوقع الآن أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف النقل لعام 2030.

ووفقًا لتقديراتها الخاصة، ستزيد الانبعاثات بمقدار 5.9 مليون إلى 9.8 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 نتيجة للقرارات الحكومية المتخذة في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 و1 يوليو 2023.

وأثارت هذه الخطوة مقارنات بالمملكة المتحدة، حيث اجتذب ريشي سوناك هذا الأسبوع أيضًا إدانات بعد أن قام بتحول كبير عن التزامات بريطانيا المناخية من خلال تأجيل الموعد النهائي لبيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل والتخلص التدريجي من غلايات الغاز.

ومنذ أن أصدرت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية السويدية، هذا الإعلان، واجهت الحكومة انتقادات شديدة من الأحزاب الأخرى، بما في ذلك من داخل الائتلاف الحاكم، حسبما قالت مصادر لصحيفة الجارديان.

وأشار بعض المعلقين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك ائتلاف رئيس الوزراء أولف كريسترسون بين حزبه، المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، الذي يعتمد على دعم حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف. لكن مصدرا حكوميا دحض هذه المزاعم قائلا إن التحالف "يتعاون بشكل جيد للغاية".

وأدان ريكارد نوردين، المتحدث باسم حزب الوسط المعارض بشأن المناخ والطاقة، تخفيضات المناخ التي قال إنها غير مسبوقة.

وقال إنه سيفعل، إلى جانب الأحزاب الأخرى، ما يلزم لوقف الميزانية وقدم إنذاراً نهائياً للحكومة. وقال إنه إذا لم يقدم خطة عمل بشأن المناخ قبل عيد الميلاد، فسوف يصدرون اقتراحًا بحجب الثقة عن وزيرة المناخ والطاقة الليبرالية رومينا بورمختاري.

واضاف: "ما حدث هو أن الحكومة السويدية تعمل على زيادة الانبعاثات بشكل متعمد". "لم تقم أي حكومة سويدية في العصر الحديث بزيادة الانبعاثات بشكل متعمد. عدد قليل من الدول في العالم فعلت ذلك، وهو أمر خطير للغاية”.

واتهمت الحكومة بالتقليل من قوة الشعور العام والسياسي بشأن المناخ، حيث قللوا من أهمية القوة الانفجارية في هذا، لأنه في السويد لدينا مجتمع أعمال موحد والمواطنون يصرخون من أجل القيادة في سياسات المناخ بينما تفعل الحكومة العكس".

ويلقي كثيرون اللوم على نفوذ الديمقراطيين السويديين، الذين أنكروا أزمة المناخ، في تحول أولويات المعتدلين.

وقال إنجستروم إن التطورات في المملكة المتحدة والسويد كانت جزءًا من نمط على مستوى أوروبا. وقال: “لديك زعماء وأحزاب ينتقدون الآن سياسة المناخ السابقة بسبب انتخاباتهم ومكانتهم. هذا الخطاب وما قاله سوناك يعكس ما يحدث في السويد.