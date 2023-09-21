ختام الزيارة العلمية لممثلى هيئات إفريقية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الخميس، فعاليات الزيارة العلمية الذي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من ١٧-٢١ سبتمبر ٢٠٢٣.

ضمت الزيارة العلمية ممثلين عن 3 دول إفريقية هى كينيا ورواندا وأوغندا، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للهيئة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات البلدان الإفريقية وتعزيز الريادة المصرية على المستوى الإقليمي.

على مدار 5 أيام، قدم فريق عمل الهيئة برنامجا شاملا يلقي الضوء على أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لبناء هيئة رقابية مستقلة تقدم نموذجا للهيئات الرقابية على المستوى الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من كوادر وخبرات فنية ومعامل متطورة تضم أحدث الأجهزة والتقنيات.

توجه ممثلو الدول الثلاث بكل الشكر والتقدير لرئيس الهيئة على استضافة الزيارة في مقر الهيئة، وكذلك قدم الشكر للدكتور محمد جاهين رئيس قطاع أمان المنشآت النووية وللفريق الفنى الذي تولى تقديم العروض حول دور الهيئة الرقابى وأهم ما حققته من انجازات، والذي لم يألو جهدا في الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها المشاركون. هذا وقد تضمن برنامج العمل زيارة الى مقر مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص.

وفي ختام الزيارة العلمية، أكد ممثلو الدول الثلاث على تطلعهم إلى مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة الرقابية المصرية، التي تقدم نموذجًا يحتذى به في المجال الرقابي.

أثنت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم نظام الإدارة المتكامل، على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذكرت أن هيئة الرقابة المصرية تمثل نموذجا للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل على مستوى العالم.

كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة والأدوات والبرامج، التي يستخدمها مركز التميز في تطوير برامج التدريب والمختبرات والمعدات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة.