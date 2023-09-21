الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ختام الزيارة العلمية لممثلى هيئات إفريقية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

خلال الزيارة
خلال الزيارة

اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الخميس، فعاليات الزيارة العلمية الذي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من ١٧-٢١ سبتمبر ٢٠٢٣.

ضمت الزيارة العلمية ممثلين عن 3 دول إفريقية هى كينيا ورواندا وأوغندا، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للهيئة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات البلدان الإفريقية وتعزيز الريادة المصرية على المستوى الإقليمي.

على مدار 5 أيام، قدم فريق عمل الهيئة برنامجا شاملا يلقي الضوء على أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لبناء هيئة رقابية مستقلة تقدم نموذجا للهيئات الرقابية على المستوى الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من كوادر وخبرات فنية ومعامل متطورة تضم أحدث الأجهزة والتقنيات.

توجه ممثلو الدول الثلاث بكل الشكر والتقدير لرئيس الهيئة على استضافة الزيارة في مقر الهيئة، وكذلك قدم الشكر للدكتور محمد جاهين رئيس قطاع أمان المنشآت النووية وللفريق الفنى الذي تولى تقديم العروض حول  دور الهيئة الرقابى وأهم ما حققته من انجازات، والذي لم يألو جهدا في الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها المشاركون. هذا وقد تضمن برنامج العمل زيارة الى مقر مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص.

وفي ختام الزيارة العلمية، أكد ممثلو الدول الثلاث على تطلعهم إلى مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة الرقابية المصرية، التي تقدم نموذجًا يحتذى به في المجال الرقابي.

أثنت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم نظام الإدارة المتكامل، على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذكرت أن هيئة الرقابة المصرية تمثل نموذجا للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل على مستوى العالم.

كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة والأدوات والبرامج، التي يستخدمها مركز التميز في تطوير برامج التدريب والمختبرات والمعدات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة.

هيئة الرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة النووية الرقابة النووية والإشعاعية المنشآت النووية

مواد متعلقة

الرقابة النووية توافق على منح إنشاء الوحدة الأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة

الأكثر قراءة

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)