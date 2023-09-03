الرقابة النووية والإشعاعية تنظم ورشة عمل للأطفال مع مكتبة مصر العامة بالاقصر

نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الاقصر ورشة عمل للأطفال من أصدقاء المكتبة من سن ٦ سنوات حتى ١٤ سنة، وقد شارك في ورشة العمل حوالي ٣٠ طفلًا من عدد من مدارس المحافظة وبحضور الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة.

هذا وقد قدم رامي عفيفي كبير مسئولي التواصل الاستراتيجي بالهيئة تعريفًا مبسطًا عن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في حماية المواطنين والبيئة، كما أوضح الأدوار المختلفة للهيئات الوطنية المعنية بالأنشطة النووية والإشعاعية.

تأني ورشة العمل سالفة الذكر في إطار خطة العمل الموقعة بين إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر تمهيدًا لعدد من الأنشطة الجاري تنسيقها مع مكتبة مصر العامة في محافظة الأقصر، والتي تستهدف تثقيف الأطفال في أعمارهم المختلفة من خلال المسابقات الثقافية ومسابقات الرسم وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية استهلت فعالياتها الخارجية في المحافظات من محافظة الأقصر "أرض الحضارة" بعقد مؤتمر جماهيري توعوي عن دور الهيئة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة تحت رعاية الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في السادس من أغسطس 2023.

كان قد أطلق فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أولى الفعاليات التوعوية التثقيفية الجماهيرية من محافظة الأقصر بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر.

ونظم فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر مؤتمر جماهيري توعوي عن دور الهيئة، وشهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حضور فعاليات المؤتمر التوعوي واللقاء التثقيفي للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

الرقابة النووية والإشعاعية