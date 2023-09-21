إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبور طريق الفيوم الصحراوى

شهد طريق الفيوم الصحراوى إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده إصابة أحد الأشخاص بعد أن صدمته سيارة خلال عبور الطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.