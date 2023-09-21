إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى بمدينتى

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين "ملاكي" أعلي الطريق الأوسطي بمدينتي، وتم نقل المصابين لمستشفي الشروق وعززت هيئة الإسعاف ب٣ سيارات لنقل المصابين لأقرب مستشفي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بأوسيم

من ناحية أخرى، تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين فى أوسيم.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، والتصريح بدفن جثة المتوفي.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين فى أوسيم وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.