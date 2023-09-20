الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

حادث تصادم على وصلة
حادث تصادم على وصلة أبو سلطان

أصيب 21 شخصًا في حادث تصادم  بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي بوصلة أبو سلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل حادث التصادم

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يُفيد إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي بوصلة أبو سلطان.

ووجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كان أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، أب ونجلاه، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقمة فايد على طريق "الإسماعيلية - السويس"، وتم نقل المصابين لمستشفى فايد المركزي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل.

المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، إخطارا يفيد بإصابة  3 أشخاص من أسرة واحدة لأب ونجليه فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقمة فايد على طريق الإسماعيلية السويس، وتبين أن جميع المصابين من ركاب الموتوسيكل وفر قائد السيارة هاربا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتتبع قائد السيارة الهارب التي اصطدمت بالموتوسيكل، وتسبب في وقوع الحادث بعد هروبها فور وقوع التصادم.

مركز فايد محافظة الإسماعيلية أمن الإسماعيلية وصلة ابو سلطان التأمين الصحي الشامل

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