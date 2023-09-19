إصابة أب ونجليه في إثر تصادم سيارة بموتوسيكل في فايد بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة أب ونجليه، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقمة فايد على طريق "الإسماعيلية - السويس"، وتم نقل المصابين لمستشفى فايد المركزي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة لأب ونجليه فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقمة فايد على طريق الإسماعيلية السويس، وتبين أن جميع المصابين من ركاب الموتوسيكل وفر قائد السيارة هاربا.

هروب قائد السيارة المتسبب في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتتبع قائد السيارة الهارب التي اصطدمت بالموتوسيكل، وتسبب في وقوع الحادث بعد هروبها فور وقوع التصادم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم.

وصول المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وقالت مصادر طبية، إن المصابين وصلوا إلى مستشفى فايد المركزي - التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور مختلفة في الجسم.

وتبين إن المصابين جميعهم من أسرة واحدة لأب ونجليه هم “منه محمد محمد عزب 8 سنوات، أنس محمد محمد عزب 6 سنوات، ، ووالدهم محمد محمد عزب خطاب”.